Esplosi tre colpi d’arma da fuoco. Soccorsi dagli operatori del 118 non sarebbero in pericolo di vita. Avviate le indagini dei carabinieri

Due persone, delle quali non sono state rese note le generalità, sono state ferite in un agguato a colpi di pistola avvenuto a Sant'Eufemia d'Aspromonte. Il fatto è avvenuto intorno alle 10 di questa mattina all’ingresso del paese nei pressi di una piazzola dov’è situato un gazebo per la vendita della frutta. Secondo i primi accertamenti avviati dai carabinieri, sono stati sparati tre colpi con un'arma calibro 7,65. I feriti – fratelli di Sinopoli ma residenti a Sant’Eufemia di 31 e 37 anni- erano a bordo di un’auto che percorreva la Sp1, che collega il centro allo svincolo A2. I militari non escludono che a bordo dell’auto con loro vi fosse l’autore dell’agguato. Quest’ultimo, si sarebbe dileguato dopo un probabile diverbio. Esclusa, al momento, la pista mafiosa: s’indaga nella vita privata.