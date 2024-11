Si sono tenuti oggi a Seminara in forma privata i funerali di Giuseppe Gioffrè, ucciso sabato scorso in un agguato in cui è rimasto ferito anche un bambino di dieci anni. Ieri il questore di Reggio Calabria ha emesso provvedimento di divieto di funerali in forma pubblica e solenne. Il provvedimento reso necessario a tutela e garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica e per scongiurare che la celebrazione dei funerali possa rappresentare occasione per la commissione di azioni di rappresaglia o comunque iniziative illegali.

