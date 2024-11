La vittima dell’agguato era alla guida di un furgone per il trasporto del pane quando è stata raggiunta dai colpi sparati da uno o più persone

Una donna di 48 anni, R.P., è stata ferita, stamane, in un agguato a colpi di pistola avvenuto lungo la strada provinciale che da Seminara conduce a Palmi. La vittima dell’agguato era alla guida di un furgone per il trasporto del pane quando è stata raggiunta dai colpi sparati da uno o più persone, non identificate, che si sono dileguate.

La donna, ricoverata nell’ospedale di Polistena, non è in pericolo di vita. Sull'episodio, che dalle prime indagini non sarebbe da collegare alla criminalità organizzata, indagano i carabinieri della Compagnia di Palmi.