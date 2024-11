Intanto i carabinieri hanno trovato trovato il fucile a canne mozze presumibilmente usato dai responsabili per il tentato omicidio di Scicli

Sono stati fermati ieri in Calabria due fratelli accusati di essere gli autori del tentato omicidio ai danni due persone, padre e figlio, a Scicli, nel Ragusano.

I fermati sono i fratelli Mauro Gesso, di 42 anni e Roberto Gesso, di 50 anni. Ad essere feriti sono stati i gestori di una casa di riposo che sono stati ricoverati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita.

I militari dell'Arma e la Polizia stradale, hanno notificato stamattina ai due fratelli il provvedimento di fermo di indiziato di delitto. I due sono stati rinchiusi nel carcere di Potenza. Intanto i carabinieri hanno trovato il fucile a canne mozze presumibilmente usato per compiere l'agguato in un'abitazione della frazione balneare di Sampieri nel Ragusano.