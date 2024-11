Proseguono le indagini dei carabinier per fare piena luce sull'agguato mortale costato la vita ad Alessandro Morelli, 33 anni di Catanzaro. Resta in carcere il presunto autore

Catanzaro - Sarà effettuata lunedì pomeriggio alle 15 all'obitorio dell'ospedale di Catanzaro, l'autopsia sul corpo di Alessandro Morelli, il 33 enne di Catanzaro vittima di un agguato avvenuto giovedì mattina nel quartiere Santa Maria. Lo ha disposto il sostituto procuratore della Repubblica del capoluogo, Paolo Petrolo, che ha conferito alla dottoressa Federica Colosimo l'incarico per l'esame autoptico. Saranno presenti all'autopsia anche i consulenti delle parti offese, identificate nei genitori e inoltre nelle sorelle e nei fratelli della vittima, insieme agli avvocati difensori. E intanto sul grave fatto di sangue, proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri. Alessandro Morelli, e' stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco. A sparare sarebbe stato Marcello Amato, 39 anni, fermato qualche ora dopo l'agguato. Per il presunto autore dell'omicidio il gip di Catanzaro ha disposto la custodia cautelare in carcere.