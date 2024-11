Il giovane sarebbe stato colpito da una persona a bordo di uno scooter

Un giovane è stato ferito a colpi di pistola in un agguato a Motta San Giovanni, nel reggino. Il ragazzo, 22 anni, noto alle forze dell'ordine, è stato colpito in diverse parti del corpo. Attualmente il giovane si trova ricoverato in prognosi riservata negli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, ma non è in pericolo di vita. A sparare contro il giovane, nella zona del campo sportivo della cittadina del reggino, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, sarebbe stata una persona a bordo di uno scooter guidato da un altro individuo. Entrambi avevano il volto travisato. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo.