Nel mirino Giovanni Nesci, già ferito nell’aprile scorso. Trasferiti all’ospedale di Vibo sono stati operati. Riservata la prognosi. Indagini della polizia

Ancora nel mirino Giovanni Nesci, 27 anni, di Sorianello già ferito il 2 aprile scorso. Questa volta i sicari gli hanno teso un agguato mentre si trovava a piedi in una viuzza di Sorianello insieme al fratello di 12 anni, peraltro affetto dalla sindrome di down. Contro Giovanni Nesci sono stati esplosi almeno quattro colpi di pistola che hanno finito per ferire anche il fratello minorenne. Subito soccorsi, i due feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Vibo Valentia dove sono stati operati nel corso della notte. L’intervento è perfettamente riuscito ed i due fratelli sono fuori pericolo. La prognosi rimane però riservata. Sul posto dell’agguato per i rilievi e le indagini si è portata la polizia. Nel corso della notte non sono mancati i controlli in diverse abitazioni di pregiudicati della zona e qualche sospettato è stato sottoposto anche alla prova dello stub.





Giovanni Nesci era rimasto ferito in un agguato anche lo scorso mese di aprile mentre viaggiava a bordo della sua auto. In passato era stato al centro di una vicenda giudiziaria che l’ha visto condannato con l’accusa di tentata estorsione.