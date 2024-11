L’omicidio avvenuto questa mattina in contrada Garanta. Il corpo del 53enne, raggiunto da un colpo di fucile all'addome, rinvenuto in un terreno di sua proprietà

Ucciso il pentito di ‘ndrangheta Pasquale Gagliostro. L’omicidio avvenuto questa mattina in contrada Garanta, zona tra Seminara e Palmi. Il corpo ritrovato in una campagna che circonda l’abitazione, la stessa abitazione in cui Gagliostro viveva insieme alla famiglia nonostante la confisca risalente al 1993. Proprio nei giorni scorsi la Polizia locale aveva notificato al pentito un decreto di sfratto.

Il 53enne è stato raggiunto da un colpo di fucile da caccia all'addome esploso da ignoti. Sul posto i Carabinieri di Palmi che hanno avviato le indagini.

Chi era Pasquale Gagliostro

Prima di collaborare con la giustizia era affiliato alla cosca dei Parrello, conosciuto con il soprannome di "il pistolero". Nel 1993, mentre rientrava a casa, subì un agguato a colpi di fucile armato a pallettoni; fu ferito gravemente ma si salvò. Decise quindi di pentirsi.

Fondamentale fu la collaborazione di Gagliostro per l’operazione “Operazione Oro” che portò al fermo di 30 persone. Le sue rivelazioni si rivelarono altresì cruciali per sgominare la cosca Gallico e accertare movente e responsabili dell' omicidio di Pasquale Condello, marito di Concetta Managò, avvenuto il 19 settembre del 1989 nelle campagne di Seminara.

Nel 2016 fu chiamato a testimoniare in un processo contro la cosca Gallico. In quell'udienza annunciò di non voler più collaborare a causa di una lettera di minacce ricevute mentre era in carcere. L'udienza fu sospesa per verificare l'attendibilità dell'episodio, poi confermato.