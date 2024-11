Non darà tregua il caldo durante il mese di agosto. Dopo le “bombe d’acqua” di inizio mese, sta per tornare il caldo torrido. Domani e mercoledì saranno due giornate contrassegnate con il “bollino rosso” del ministero della Salute, sia al Nord che al Sud. Il che indica il massimo livello di rischio da ondate di calore per tutti i cittadini, non solo quindi le fasce a rischio. Nelle regioni meridionali e peninsulari, soprattutto in Calabria e Sicilia, la persistenza del caldo e dell'afa rimarrà anche e soprattutto durante le ore notturne dei prossimi giorni, condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Temporali e precipitazioni tenderanno a formarsi soprattutto sulle regioni settentrionali. Al Sud e sulle Isole, il tempo si riprenderà durante la seconda parte della settimana, diventando "più stabile". Mercoledì sarà per la Calabria una giornata tipicamente estiva, con forti picchi di caldo. Anche nella seconda parte della settimana il clima continuerà a essere torrido in tutta Italia, in particolare al Centro-Sud. Al Nord il caldo si attenuerà a partire da venerdì, grazie a una perturbazione a carattere di fronte freddo che lambirà le Alpi.