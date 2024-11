I carabinieri della compagnia di Cosenza hanno poi rinvenuto materiale per il taglio e la pesatura dello stupefacente e alcuni appunti utilizzati per rendicontare l’attività di spaccio

I Carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Cosenza, hanno tratto in arresto B. E., 32 anni, pregiudicato, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, i militari hanno eseguito un controllo presso la sua abitazione e, a seguito della perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto 75 grammi di eroina lasciati senza accortezza alcuna sopra il lavabo della cucina.

Nel medesimo controllo i Carabinieri scovavano materiale per il taglio ed il confezionamento della sostanza stupefacente, bilancino di precisione, alcuni appunti verosimilmente utilizzati per rendicontare l’attività di spaccio e 150 euro in contanti. Arrestato, veniva tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.