Da oltre due mesi non si hanno più notizie della madre 43enne. L’accorato appello alla comunità del parroco don Francesco Carlino: «Chi sa parli»

Centinaia di persone hanno partecipato a Roccella Jonica alla fiaccolata a sostegno della famiglia di Natalina Papandrea, la donna scomparsa nel novembre scorso e di cui non si hanno più notizie. Gli investigatori indagano per allontanamento volontario, ma la famiglia non si rassegna e vuole vederci chiaro. L’iniziativa è stata organizzata dall’oratorio Don Bosco e dalle associazioni cittadine. Accorato l’appello del parroco, don Francesco Carlino: «Chi sa parli».