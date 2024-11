Richiesto l’intervento dell’Asp di Vibo che ha soccorso i cani richiusi un recinto. Denunciato un 66enne del luogo per maltrattamento di animali

A Filogaso i militari della locale Stazione Carabinieri di Maierato hanno denunciato in stato di libertà un sessantenne del posto, P.M., 66 anni, per maltrattamento di animali.





I militari, transitando con la propria vettura di istituto, venivano colpiti alla vista di un recinto metallico dove giacevano tre cani meticci in evidente stato di malnutrizione. Gli animali, visibilmente sfibrati dagli stenti e dalle intemperie a cui erano esposti, erano costretti a camminare immergendo le zampe in un miscuglio di fango ed escrementi. L’uomo, deferito alla ha riferito ai militari di non avere avuto il tempo di accudirle lasciandole a loro stesse.

Le condizioni disumane in cui le povere bestiole venivano tenute, ha portato l’Arma di Maierato a richiedere l’intervento del personale dell’Asp di Vibo Valentia che ha soccorso gli animali portandoli nel vicino canile convenzionato.