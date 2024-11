La legge prescrive il divieto di pascolo e caccia nelle zone colpite da incendio. I carabinieri forestali hanno avviato una mirata attività

È stato sorpreso in località Castagnuccia a Taverna nel Catanzarese intento a far pascolare le proprie capre, circa 18 capi, in una zona che quest’estate era stata interessata da un vasto incendio. I carabinieri forestali di Taverna hanno così comminato una sanzione amministrativa a un 69enne del luogo per la violazione della legge in materia d’incendi che prescrive il divieto di pascolo e caccia per dieci anni sui suoli colpiti da roghi.

La normativa è stata introdotta appositamente per limitare il dilagante fenomeno degli incendi estivi che scoppiano per diverse cause, tra cui anche quello di assicurare un pascolo fresco ai propri animali durante l’autunno.

Luana Costa