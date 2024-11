Il volo inaugurale sarà sabato 31 ottobre. Sarà una compagnia romena, la Blue Air, a collegare, l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme a quello di Torino

Sarà una compagnia romena, la Blue Air, a collegare, l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme a quello di Torino. Una nuova rotta che va a sostituire quelle precedenti e scomparse negli anni a causa dell’abbandono di diverse compagnie che coprivano la tratta. Fino a metà novembre i voli saranno due a settimana per poi arrivare gradualmente a diventare nel mese di dicembre sei. I prezzi sono low cost (dai 28 euro in su), ma la compagnia ci tiene a non essere definita così, ma, piuttosto ‘smart’.

Già cento i posti venduti per il volo inaugurale, quello di sabato 31 ottobre.«Lamezia rientra in un meccanismo di sviluppo commerciale a livello europeo», ha spiegato il vice presidente commerciale della Cim Air che ha spiegato come dal 2008 la compagnia abbia collezionato 13 milioni di passeggeri. Entro la prossima estate i Boeing 737 passeranno da quindici a venti, mentre entro il 2016 le rotte europee diventeranno 65.

Tra i servizi gratuiti offerti il check in con scelta di posto anche on line, prenotazione in agenzia di viaggi senza costi aggiuntivi e tre diverse tariffe: basic, standard e premium.