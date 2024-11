La sperimentazione organizzata dalla Protezione civile. Servirà ad avvertire la popolazione di una determinata area di un’emergenza climatica in arrivo o una catastrofe naturale in corso

Al via It-alert, il sistema di allarme pubblico per le emergenze: in Calabria il test è previsto venerdì 7 luglio alle ore 12. La Calabria è Regione capofila, insieme a Sicilia, Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, nella sperimentazione organizzata dal dipartimento nazionale di Protezione Civile di It-alert: il nuovo sistema di allarme pubblico che servirà ad avvertire la popolazione di una determinata area geografica di un’emergenza climatica in arrivo o una catastrofe naturale in corso.

Quando sarà operativo, per determinati eventi emergenziali, il Servizio nazionale della protezione civile con IT-alert integrerà le modalità di informazione e comunicazione già previste per informare la popolazione, allo scopo di favorire l’adozione delle misure di autoprotezione in rapporto alla specifica tipologia di rischio e al contesto di riferimento.

IT-alert, infatti, si affianca ai sistemi di allarme già esistenti anche a livello locale, non è salvifico in sé, ma è finalizzato, rispetto a un determinato evento avvenuto o imminente, a consentire la diramazione rapida delle prime informazioni sulle possibili situazioni di pericolo.

Su cosa vi avviserà IT-ALERT?

-Maremoto generato da un sisma;

-Collasso di una diga

-Attività vulcanica, con riferimento ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli;

-Incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica;

-Incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti connessi con sostanze pericolose;

-Precipitazioni intense.