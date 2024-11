In corso le operazioni di rimozione della pianta da parte dei vigili del fuoco. Disagi per la circolazione

Per la caduta di un albero sulla carreggiata è chiuso al traffico il tratto stradale di collegamento tra via dell’Accoglienza di Mendicino e contrada Serraspiga di Cosenza. In corso le operazioni di rimozione della pianta da parte dei vigili del fuoco. Non si registrano danni, molteplici invece i disagi per la circolazione.