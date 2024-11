L’incidente non ha causato feriti. La pianta ha tranciato i cavi dell'illuminazione pubblica

Nella mattinata odierna i vigili del fuoco sono intervenuti in piazza Garibaldi a Sambiase nel comune di Lamezia Terme. Un albero d'alto fusto si è abbattuto sulla sede stradale poggiandosi sulla facciata laterale di un palazzo.

!banner!

Immediato l’arrivo delle squadre di soccorso attualmente impegnate a rimuovere la pianta e mettere in sicurezza l’edificio, scongiurando rischi e pericoli per gli abitanti. Fortunatamente nessuna vettura o persona si trovava in transito al momento della caduta. Sul posto la polizia locale e personale tecnico del Comune. La zona è stata interdetta al traffico. Nella caduta, l'albero ha tranciato i cavi elettrici dell'illuminazione pubblica.