La grossa pianta si è abbattuta sull'asfalto a causa del forte vento

Circolazione in tilt lungo la statale 106 jonica tra Mirto Crosia e Rossano per la caduta di un grosso albero, sradicato dal vento. Secondo quanto si è appreso, fortunatamente, in quel momento non transitavano veicoli e non si registrano danni alle auto o feriti. Ma la carreggiata è completamente bloccata e sono segnalate lunghe code. Sul posto le forze dell’ordine, personale Anas e dei vigili del fuoco, per procedere alla deviazione del traffico e sgomberare rapidamente la sede stradale.

Aggiornamento delle 16.30 del 17/01/2018

Statale liberata e riaperta al traffico.