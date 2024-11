Alesso Soria, il 21enne paolano ritrovato privo di sensi nei pressi della stanza d'albergo croata dove si trovava in vacanza, sabato scorso è rientrato in Italia e attualmente si trova ricoverato nel policlinico ad alta specializzazione Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano. A riferirlo è la testata di informazione locale dell'area paolana, il Marsili Notizie.

«Nella stessa serata in cui il giovane paziente è stato trasferito dalla Croazia all’Italia - si legge ancora sul sito -, a Paola si è svolta una processione che, partita dall’abitazione dello sfortunato giovane, è culminata presso il Santuario di San Francesco, dove una statua della Madonna è giunta accompagnata dalla mamma di Alessio e dai suoi compagni di viaggio durante la vacanza a Novalja nel Paese dell’est Europa». In un recente comunicato stampa, i genitori del 21enne avevano invitati tutti ad unirsi in preghiera.

La vicenda

Il grave incidente è avvenuto in Croazia, precisamente a Novalja, sull'isola di Pag, dove il giovane di Paola stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza. Alessio era arrivato lì la mattina di sabato 10 agosto, in compagnia di altri 3 coetanei. Si tratta di due cugini, uno di Santa Maria del Cedro e uno di Mesero, in provincia di Milano, e un suo amico di Paola. Il giorno stesso dell'arrivo, dopo una giornata di mare, il gruppetto ha deciso di trascorrere la notte in una discoteca dell'isola. All'alba di domenica 11 agosto - come spiegano i genitori in una nota - Alessio è stato trovato a terra e privo di sensi nel piazzale della struttura ricettiva in cui soggiornava da uno dei cugini, che era rincasato più tardi. Si ipotizza che il giovane avesse tentato di raggiungere la stanza d'albergo salendo su un muretto e che per una tragica fatalità sia scivolato da lì, da una altezza di circa 7 metri.

In coma da 9 giorni

Le sue condizioni erano apparse immediatamente critiche ai soccorritori sanitari croati allertati dai compagni di viaggio. Alessio quindi era stato quindi trasportato all'ospedale di Zara, dove è rimasto ricoverato fino a sabato mattina. Poi la decisione di trasferirlo in Italia, dove verrà seguito da una equipe specializzata. Intanto le indagini degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire l'accaduto nei dettagli, vanno avanti a tutto spiano.

