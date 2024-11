Nell’ambito del conferimento degli attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” ai giovani che si sono distinti per le loro azioni coraggiose e solidali, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assegnato stamattina anche tre targhe per azioni collettive, sempre ispirate a valori di altruismo e al senso di responsabilità verso il bene comune.

Una di queste è andata alla classe III A dell'Istituto tecnico industriale Ettore Majorana di Roccella Jonica. Questa la motivazione: «Un gruppo di 11 ragazzi si è reso protagonista di una particolare esperienza di solidarietà e inclusione. Un compagno di classe aveva i problemi di relazione di chi è affetto da sindrome di autismo. Ma l’amicizia e l’impegno della classe hanno reso possibile un originale percorso di integrazione. Ognuno dei ragazzi ha messo a disposizione le proprie qualità migliori, riuscendo a entrare nel mondo dell’amico, a conquistare la sua fiducia, a renderlo uno studente coinvolto e disponibile a esplorare ambienti nuovi. Al tempo stesso, il legame creato ha consentito ai ragazzi di conoscere meglio se stessi: così l’inclusione si è trasformata per tutti in un percorso di condivisione e di crescita collettiva».

«Sono giovani che rappresentano modelli positivi di cittadinanza e che sono esempi dei molti ragazzi meritevoli presenti nel nostro Paese», si legge nella nota ufficiale del Quirinale in riferimento a tutti i giovani premiati. «Bravi ragazzi, rappresentate al meglio il volto più bello del nostro Paese!», ha commentato su Facebook la viceministra dell'Istruzione Anna Ascani: «Scorrendo la lista ci sono storie di solidarietà, coraggio e testimonianze di cui essere orgogliosi, come cittadini e, nel mio caso, anche come membro di questo Governo».