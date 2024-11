Presentato il dossier della Polizia Municipale relativo al 2017. Il comandante Zucco: «Personale al lumicino»

Il 27 per cento degli incidenti stradali avvenuti a Lamezia Terme è stato causato da persone sotto effetto di alcool o sostanze psicotrope, con anche diversi case di uso di ketamina, uno stimolante per cavalli, dagli effetti molto potenti, di solito riservata ad esperti del mondo degli stupefacenti, e con un costo inferiore del 60 per cento circa a quello della cocaina.

E’ questo uno dei dati più allarmanti venuti fuori dalla conferenza stampa che ha visto oggi il corpo della Polizia Municipale di Lamezia Terme presentare i dati sull’attività svolta nel 2017. Un anno quello che si è chiuso alle spalle, intenso non solo per il numero di controlli e servizi effettuati ma anche perché, ha ricordato più volte il comandante Salvatore Zucco, il personale è al lumicino. 48 uomini in tutto con altri cinque prossimi alla pensione.

Un dato che ha inciso anche sui controlli notturni che sono stati tarati prediligendo i periodi di maggiore densità giovanile, i week end di luglio e di agosto e quelli delle festività natalizie. In tutto sono state 105 le patenti ritirate, 11500 il totale delle sanzioni e 70 i trattamenti sanitari obbligatori.

Lamezia si dimostra ancora una volta una città complessa, difficile, crocevia di problemi eterogeni. Ecco perché deve far riflettere ha sollecitato il vice comandante Rubino che ci siano solo tre uomini alla polizia giudiziaria, tre all’infortunistica, tre alle aree commerciali.