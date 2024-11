Forze dell'ordine in via Panebianco dopo la segnalazione di un oggetto sospetto all'ingresso de La City shopping center. Dopo poche ore l'allarme è rientrato

Gli artificieri delle forze dell'ordine sono all'opera a Cosenza, in Via Panebianco, nei pressi della Città dei Ragazzi, all'ingresso del centro commerciale La City Shopping Center, per un allarme bomba segnalato con una telefonata ai numeri di emergenza. Sul posto sono giunte anche due volanti della questura ed il traffico è stato bloccato e deviato su percorsi alternativi.

Aggiornamento ore 13.10 - Allarme rientrato e traffico sbloccato. Il borsone segnalato, secondo quanto riferito, era di soli capi di abbigliamento.