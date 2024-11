Nel pomeriggio di oggi ad Amantea un allarme bomba ha generato il panico all’interno di un supermercato Lidl ubicato sulla statale 18. Clienti e personale sono usciti all’esterno dell’attività commerciale, in attesa che i Carabinieri verificassero l’attendibilità della soffiata. Il tutto intorno alle 18, vale a dire poco dopo aver ricevuto la telefonata. Telefonata che si è rivelata essere opera di un mitomane, non nuovo a prodezze del genere. In passato, infatti, pare abbia creato simili situazioni di apprensione digitando numeri verdi relativi ad attività commerciali del Nord Italia.

Una volta sul posto, gli uomini dell’Arma hanno appurato presto che nulla di quanto era stato segnalato al telefono corrispondeva al vero. Così hanno dato il via libera ai dipendenti di riprendere le normali attività ed hanno rassicurato i clienti che non c’era alcun pericolo che giustificasse il clima di tensione. La notizia nel frattempo si era diffusa anche sui social, con utenti che chiedevano ai testimoni oculari cosa stesse accadendo. «Da… film – ha commentato una signora -. Speriamo non sia vero». Non era vero infatti, perché si trattava di una burla. Uno scherzo di pessimo gusto.