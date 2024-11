Una borsa sospetta è stata rinvenuta in piazzetta Rotella in pieno centro a Catanzaro. Il pacco era posizionato sotto alcuni uffici della Procura e a due passi dalla Corte d'Appello. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha recintato il viadotto. Sul posto gli artificieri che hanno provveduto prima ad evacuare l'area e poi a far brillare la borsa, risultata poi vuota.