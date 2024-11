Sul posto, al liceo Pitagora, sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco. Le lezioni sono regolarmente riprese

I carabinieri di Rende e i vigili del fuoco sono intervenuti, questa mattina, al liceo "Pitagora" di Commenda di Rende, perchè nelle aule si avvertiva uno strano odore e agli studenti lacrimavano gli occhi. Si temeva potesse esserci una fuga di gas. Ma è stato poi appurato che qualcuno, probabilmente fra gli stessi studenti, aveva diffuso nell'aria dello spray al peperoncino, forse per far saltare la giornata dedicata alle interrogazioni di fine anno. E' bastato far prendere aria ai locali, aprendo le finestre, per far riprendere le lezioni. (Agi)