È rientrato l’allarme per Luciana Tassone, la giovane di 34 anni scomparsa nel pomeriggio di sabato scorso a Fabrizia, comune in provincia di Vibo Valentia. La donna, ritrovata in uno stato confusionale, attualmente si trova ricoverata nell’ospedale Santo Spirito di Roma. Resta da capire come e perchè sia arrivata nella capitale, anche se le ultime voci sugli ultimi spostamenti l’avevano data proprio nei pressi della stazione di Vibo Valentia-Pizzo. Intanto in Prefettura si attende la comunicazione ufficiale per revocare il piano provinciale per le persone scomparse.