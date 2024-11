Un bollettino di allerta gialla su tutto il territorio regionale è stato diramato dalla Protezione Civile regionale fino alle 24 di oggi. Dopo il gran caldo delle ultime settimane e il bollettino di ieri con l'allerta gialla prevista sulla zona tirrenica è stato comunicato il peggioramento delle condizioni meteo anche sul quadrante jonico della nostra regione.

Maltempo che ha causato disagi sulla linea ferroviaria Paola-Reggio Calabria con l'intervento dei tecnici di Rfi. Sulla situazione è intervenuta con una nota la stessa Rfi. «Circolazione ferroviaria in graduale ripresa sulla linea Paola – Reggio Calabria dopo l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per un inconveniente tecnico causato dal maltempo, tra Nocera e Gizzeria. In graduale ripresa anche la linea Tropea, in precedenza fortemente rallentata sempre a causa di un guasto dovuto al maltempo. Potenziata l'assistenza e l'informazione ai viaggiatori».