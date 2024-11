Il provvedimento del primo cittadino, Sergio Abramo, in via precauzionale a seguito dell'avviso di condizioni meteo avverse della Prociv. Attività sospese anche in alcuni comuni della provincia

Domani scuole chiuse nella città di Catanzaro. Lo ha disposto il sindaco, Sergio Abramo, in considerazione del messaggio di allerta meteo di livello arancione diramato dalla Protezione civile regionale a partire da questo pomeriggio e per l’intera giornata di domani, giovedì 14 ottobre.

«Ho disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie - compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, attività scolastiche ed extrascolastiche - e degli impianti sportivi della città di Catanzaro» spiega il primo cittadino.

«Il provvedimento si rende necessario, in via precauzionale, in previsione del rischio di rovesci di forte intensità, che potrebbe rendere difficoltoso il raggiungimento delle scuole e degli impianti sportivi con mezzi pubblici e privati. È stato anche attivato il COC, Centro operativo Comunale, per monitorare l’evoluzione delle condizioni meteo e predisporre ogni misura necessaria per scongiurare eventuali pericoli a tutela della sicurezza e pubblica incolumità».

Scuole chiuse anche in altri comuni del Catanzarese

Le attività scolastiche restano sospese nella giornata di domani anche in alcuni comuni della provincia di Catanzaro: Chiaravalle, Amaroni, Girifalco e Taverna. I rispettivi primi cittadini hanno emesso già una ordinanza che prescrive la chiusura delle scuole.