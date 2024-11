Anche il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, come quello di Catanzaro, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in città per domani 14 ottobre, alla luce dell'allerta meteo di livello arancione, emanata dalla Protezione Civile Regionale. La decisione è stata assunta nel corso della convocazione del Centro operativo comunale, riunitosi oggi pomeriggio e presieduto dallo stesso primo cittadino.

«Il provvedimento – informa una nota del Comune - si è reso necessario, in via precauzionale, in previsione del rischio di eventi meteo che potrebbero rendere problematica la circolazione stradale ed il mantenimento di idonee condizioni di sicurezza per il raggiungimento degli istituti scolastici e a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana».

Inoltre, nella giornata di domani (in cui tra l’altro ricorre il 25esimo anniversario dell’alluvione del 1996 che causò sei vittime) resteranno chiusi anche la villa comunale e i parchi cittadini. Da piazza della Resistenza, inoltre, ricordano che il Coc resterà attivo h24 per monitorare l’evolversi della situazione sul territorio, mentre il sindaco «raccomanda a tutta la cittadinanza la massima prudenza, cautela e collaborazione nelle prossime ore».

Scuole chiuse anche in altri centri del Crotonese

Nel Crotonese, domani, le scuole resteranno chiuse anche a Rocca di Neto e a Petilia Policastro.