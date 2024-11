Il sindaco Abramo ha firmato l'ordinanza

Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, in relazione all'allerta meteo emessa dall’Arpacal, che ha indicato un “livello di elevata criticità con fenomeni che possono costituire pericolo per la incolumità delle persone che si trovano nelle aree a rischio”, ha firmato un'ordinanza con cui dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della Città nella giornata di domani, venerdì 30, e di sabato 31 ottobre. Il dispositivo si è reso, quindi, necessario, in via precauzionale, per tutelare "la salute e l'incolumità degli alunni e di tutti i soggetti che operano nell'ambito scolastico, evitando i potenziali rischi e/o pericoli derivanti dalla condizione di avversità meteorologica”.

Nell'ordinanza si sottolinea che "l'amministrazione, per quanto di propria competenza, sta mettendo in atto le misure e le azioni volte al contrasto degli effetti di tale situazione di maltempo, al fine di contenere eventuali danni e consentire la gestione di ipotizzabili interventi emergenziali". Il sindaco ha invitato la cittadinanza tutta a osservare maggiore cautela negli spostamenti anche in auto, di non sostare in zone esposte a rischio allagamenti e nei sottopassi e di uscire da casa solo per ragioni strettamente necessarie.