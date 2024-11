Permane la criticità rossa anche per la giornata di domani 31 ottobre

Il Centro Funzionale Multirischi dell'Arpacal ha aggiornato il bollettino delle avverse criticità. Per la giornata di domani, Sabato 31 Ottobre, permane il rosso per Ionio Settentrionale e Ionio Centrale, e diventa altresì rosso per Tirreno Meridionale e Jonio Meridionale. Rimane arancione, invece, per le altre aree territoriali della Calabria. Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha disposto la chiusura temporanea, dalle 16 di oggi alla stessa ora di domani, delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale. Scuole chiuse anche a Catanzaro.