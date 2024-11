Un'iniziativa solidale ma anche di denuncia alla quale hanno partecipato pure vecchie glorie del calcio locale e non solo. Presente l'ambasciatore dell'Afghanistan a Roma: «Grazie per la vicinanza al nostro popolo, l'anno scorso come oggi»

Come nelle partite di calcio di categoria, in cui solitamente si dedica un minuto di silenzio in segno di lutto, anche la gara amichevole che si è disputata questa mattina allo stadio “Ezio Scida” di Crotone, è iniziata con la lettura dei 94 nomi delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro, avvenuto il 26 febbraio dell'anno scorso. Un match - riporta una nota della Rete 26 febbraio - all’insegna dello sport inclusivo, solidale, di memoria e denuncia al quale hanno partecipato circa 40 persone, uomini e donne, tra cui molti superstiti e familiari delle persone morte annegate. Tutti accompagnati da due storici professionisti, come Damiano Tommasi, ex centrocampista dell’AS Roma e della nazionale e attuale sindaco di Verona, e Antonio Galardo, già capitano e bandiera dell’FC Crotone.

Presente per l’occasione anche Khaled Ahmad Zekriya, ambasciatore della Repubblica Islamica e dell’Afghanistan a Roma, che ha dichiarato: «La situazione in Afghanistan è peggiorata a causa del regime misogino dei Talebani, che costringono le donne e le minoranze a fuggire». Sulla strage del 26 febbraio l'ambasciatore ha ribadito: «La cosa più importante è dare risposta alle istanze dei familiari delle vittime, e facilitare presto tutti i ricongiungimenti familiari. Ringraziamo la comunità di Crotone che ha espresso una grande vicinanza al popolo afghano, l’anno scorso così così come oggi».