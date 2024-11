Lo riferisce il consigliere regionale Domenico Bevacqua, a seguito di una conversazione telefonica avuta con il sottosegretario Luca Lotti

Come già preannunciato due giorni fa dall’on. Stefania Covello, il Consiglio dei Ministri ha appena approvato la dichiarazione dello stato di calamità per le zone dello Ionio cosentino colpite dagli eventi alluvionali del 12 agosto. È quanto riferisce il consigliere regionale Domenico Bevacqua, a seguito di una conversazione telefonica avuta con il sottosegretario Luca Lotti. Il consigliere Bevacqua, che proprio l’altro ieri aveva tenuto una conferenza stampa a Rossano, sottolinea come, a cominciare dall’impegno costante e dalla celerità profusa dal presidente Oliverio, attraverso l’azione coesa e unitaria di vari esponenti del pd regionale e nazionale, si sia potuto addivenire a un primo risultato concreto che consentirà il ristoro dei danni per le famiglie e le imprese funestate dagli eventi. Quanti hanno parlato di passerella della politica nelle zone alluvionate – conclude Bevacqua – possono adesso toccare con mano la serietà di una classe dirigente che rivolge le proprie energie esclusivamente alla risoluzione dei problemi. Adesso c’è solo da continuare sulla strada intrapresa e porre in atto quelle misure di prevenzione e di tutela del territorio che impediscano il ripetersi di fatti simili.

Magorno - L’on. Ernesto Magorno, segretario regionale del Partito democratico della Calabria, a nome del gruppo dei parlamentari calabresi che, nei giorni scorsi, avevano sollecitato sostegno alla richiesta con una lettera al premier ringrazia il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi per “l’impegno assicurato e il conseguente riconoscimento dello stato di emergenza per le zone delle fascia jonica cosentina così duramente provate dal recente nubifragio. Riconoscimento dello stato d’emergenza subito richiesto dal presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio ”. “Apprezziamo la vicinanza e l’attenzione dimostrate dal Governo, e rivolgiamo un ringraziamento particolare – aggiunge Magorno – va al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Luca Lotti, che ha seguito la vicenda con particolare sensibilità dimostrando ancora una volta la sua vicinanza alla Calabria. L’auspicio è che le risorse stanziate contribuiscano a ripristinare in tempi brevi le condizioni di normalità ad un territorio già seriamente provato da crisi economica e occupazione, restituendo alle comunità colpite, alle attività economiche, alle imprese, all’intero tessuto sociale, la speranza in una ricostruzione possibile”.