E' rimasto aperto anche per la notte il centro di accoglienza di via Candiano

Il sindaco Antoniotti, insieme al Presidente della Regione Mario Oliverio, al Prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao e al consigliere regionale Giuseppe Graziano, continuano a presidiare il centro Com della Protezione civile di viale Sant’Angelo per coordinare le attività di emergenza nei luoghi colpiti dall’alluvione. Tutti operativi da ormai 36 ore in modo da rendere quanto più efficiente la macchina dei soccorsi.

Il Primo cittadino, continua perlustrare a bordo dei mezzi della ProCiv l’intero territorio ed in particolar modo l’area di Sant’Angelo, per confrontarsi con i cittadini e percepire le esigenze impellenti.

Anche per questa notte sarà operativo il centro di accoglienza di via Candiano che garantirà assistenza logistica e generi di prima necessità agli sfollati. Contestualmente i mezzi dell’esercito e della Protezione civile continueranno a lavorare per ripulire strade e case dal fango.

Per le prossime ore è previsto l’ennesimo sopralluogo del Sindaco sui luoghi maggiormente colpiti dall’alluvione.