Nel pomeriggio di ieri il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto un colloquio telefonico diretto con il Presidente della Regione, Mario Oliverio. Dopo aver chiesto notizie sulla situazione dei territori colpiti dal violento nubifragio della scorsa notte, il Capo dello Stato ha espresso solidarietà e vicinanza alle popolazioni ed ha invitato, subito dopo la pausa di ferragosto, il presidente della Giunta regionale al Quirinale per un aggiornamento sulla situazione e sulle iniziative messe in atto per fronteggiare i danni provocati dal maltempo nelle ore scorse. Oliverio ha ringraziato Mattarella e lo ha informato di aver già chiesto al Governo il riconoscimento dello stato di emergenza per le aree colpite.