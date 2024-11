L'anziano avrebbe tentato di violentare la giovane badante di 29 anni minacciandola con un'ascia

Un anziano di 85 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Altomonte per sequestro di persona, violenza sessuale e minacce.

L'anziano ha minacciato la propria badante, una ragazza romena di 29 anni, per costringerla a compiere atti sessuali.

La giovane, che era stata rinchiusa in una stanza, ha dato l'allarme ai Carabinieri.

Quando l'anziano se n'è accorto l'ha minacciata con un'ascia. All'arrivo dei carabinieri l'uomo è stato arrestato.