C’è una seconda morte sospetta su cui indaga la Procura di Cosenza: quella di un anziano, paziente della stessa casa di cura riabilitativa, ubicata nell'area urbana, in cui era ricoverato l’81enne deceduto in circostanze da chiarire, dopo essere stato trasportato all’ospedale dell’Annunziata per il posizionamento di un catetere vescicale.

Si sospetta il soffocamento

La seconda vittima ha perso la vita per un malore improvviso, ma i familiari ritengono sia soffocato. Secondo quanto hanno denunciato agli inquirenti, gli sarebbe stato dato da mangiare mentre dormiva, infilandogli il cibo in bocca con la forza. L’autopsia disposta dai magistrati dovrà accertare se la causa della morte è da ricondurre ad una infiltrazione di alimenti nei polmoni.

