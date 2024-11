L'incidente si è verificato nella mattinata di oggi in località Campora San Giovanni. La vittima stava attraversando la strada e non si è accorta del mezzo che sopraggiungeva

Una donna è morta per le conseguenze di un grave incidente stradale verificatosi nella mattinata di oggi, 24 gennaio, nel comune di Amantea, in provincia di Cosenza, lungo la Statale 18.

La vittima, Rosaria Russo, 68 anni, residente ad Aiello Calabro, stava attraversando la carreggiata in prossimità di un negozio di elettrodomestici, in località Campora San Giovanni. Non si è accorta però di un mezzo pesante che sopraggiungeva e che l'ha investita. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme a un equipaggio del 118.

Per la gravità delle ferite riportate è stato subito disposto il trasferimento in elicottero nel capoluogo bruzio, all'ospedale dell'Annunziata, dove però la donna è spirata nel reparto di terapia intensiva. Sull'episodio la Procura di Paola ha aperto un fascicolo. Come da prassi l'autista del camion è stato sottoposto ad alcol test e agli esami tossicologici.