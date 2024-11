I carabinieri della stazione di Amantea hanno arrestato un 25enne, incensurato, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Ad attirare l’attenzione dei militari era lo strano via vai di persone in ingresso e uscita dallo stabile in cui è collocato l’appartamento in uso al giovane. Dopo una settimana di appostamenti è scattato l’intervento.

Le operazioni di perquisizione personale e locale, condotte nell’abitazione del giovane, hanno consentito di portare alla luce una buona scorta di marijuana. Sequestrati nel complesso 170 grammi di stupefacente, sufficienti a confezionare circa 450 dosi, un bilancino di precisione e materiale destinato al confezionamento. Il 25enne è stato posto ai domiciliari.