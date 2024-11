L'incidente è avvenuto in un'abitazione del centro storico. L'uomo è stato portato all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza e non è in pericolo di vita

È rimasto ferito ma non è in pericolo di vita, il 44enne che oggi è precipitato a causa del crollo di un solaio.

L'incidente è avvenuto in un'abitazione del centro storico di Amantea, in provincia di Cosenza. Il pavimento ha ceduto sotto i piedi dell'uomo, il quale è precipitato nel vuoto. Subito soccorso, è stato portato all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Il 44enne, residente a Roma, era in Calabria per fare visita ai parenti.