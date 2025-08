Non si ha ancora un quadro chiaro su quali anomalie siano state riscontrate ma si può ipotizzare che siano collegate alle varie feste notturne che la struttura ha organizzato in questo inizio d’estate

Sigilli a uno dei lidi più frequentati di Amantea. La struttura è situata in località Coreca, più precisamente sul tratto di strada della Ss 18 che, prima della costruzione della galleria, collegava la frazione Campora San Giovanni con Amantea e che è stata utilizzata durante i lavori di ristrutturazione del tunnel.

Dalle prime informazioni acquisite, il lido è stato chiuso per irregolarità nei permessi. Ancora non ci è dato sapere quale siano queste irregolarità, ma si può ipotizzare che siano collegate alle varie feste notturne che la struttura ha organizzato in questo inizio d’estate.

Sempre ad Amantea, lo scorso 25 luglio, un ristorante adibito a discoteca, senza permessi, è stato chiuso.