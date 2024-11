Attimi di terrore ieri pomeriggio sulla spiaggia di Amantea. Un minorenne è stato trasportato in ospedale in elisoccorso dopo essersi sentito male in acqua. Secondo la versione dei testimoni, il ragazzino si sarebbe ubriacato in compagnia di tre suoi coetanei al punto da perdere i sensi.

I fatti

Secondo quanto trapelato, il giovane era giunto in spiaggia insieme ad altri quattro ragazzini, tutti minorenni. Questi si sarebbero ubriacati e, in preda all'euforia, avrebbero cominciato a spingersi in acqua. Uno di questi, però, ad un tratto avrebbe perso i sensi. I presenti, resisi conto della gravità dell'accaduto, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Poco dopo, è arrivato sul posto il velivolo del 118. Il mezzo è atterrato direttamente sulla spiaggia libera per accelerare i tempi del trasporto in ospedale. Nel frattempo, anche un secondo giovane avrebbe accusato un malore, seppure in modo più lieve, ma anche per lui si sarebbero rese necessarie le cure mediche.

Doveva essere una giornata di spensieratezza

Stando a quanto riferiscono alcuni testimoni, il gruppetto di ragazzi, originario di un paesino dell'entroterra cosentino, avrebbe raggiunto la spiaggia amanteana in giornata per trascorrere qualche ora di libertà e spensieratezza. Invece, i quattro adolescenti hanno cominciato a bere alcolici fino ad ubriacarsi e a stare male. Ad assistere alle operazioni di soccorso c'erano decine di turisti che in questi giorni si sono riversati nel centro balneare tirrenico.