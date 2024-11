Sequestrati due siti per complessivi 3500 mq. Dalle verifiche dei Carabinieri sarebbero emerse una serie di condotte determinanti inquinamento ambientale

COSENZA - I Carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, nel Cosentino, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato anche al contrasto dei reati in materia ambientale, hanno denunciato in stato di liberta' quattro persone, ritenute responsabili di gestione illecita di rifiuti, pericolosi e non, e di attivazione di una discarica non autorizzata. In particolare, i controlli sono stati eseguiti in una ditta di autodemolizioni a Terranova da Sibari, operante su due diversi siti nelle localita' "donnangelo" e "fossa del lupo". Dalle verifiche dei Carabinieri sarebbero emerse, oltre all'assenza di autorizzazioni nella gestione dei rifiuti derivanti dalla attivita' di demolizione, una serie di condotte determinanti inquinamento ambientale. Ingenti quantitativi di parti meccaniche non bonificate sono stati infatti trovati depositati sul suolo non impermeabilizzato, con evidenti perdite di olio, oltre a carcasse di autovetture, pneumatici usurati ed altro materiale classificabile come rifiuto speciale. I due siti, per complessivi 3.500 mq circa sono stati sottoposti a sequestro e le quattro persone, i due titolari (B.A. e B.D. rispettivamente di 37 e 32 anni ) e due operai, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Castrovillari.