Un medico di Cosenza è stato denunciato a piede libero dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza per detenzione di farmaci scaduti e segnalato contestualmente all’Azienda Sanitaria Provinciale, per l’adozione dei provvedimenti conseguenti alle precarie condizioni igienico-sanitarie in cui versava il suo ambulatorio.

Locali fatiscenti

Le fiamme gialle, insospettite dalla presenza di diversi soggetti all’ingresso di un edificio fatiscente, hanno effettuato un controllo all'interno del palazzo, scoprendo che l’immobile degradato ospitava uno studio medico ridotto in condizioni indecorose, dove i pazienti venivano visitati in un ambiente sporco, umido, sprovvisto di un idoneo impianto di riscaldamento. Le diffuse macchie di umidità avevano compromesso l’intonaco, in alcune parti caduto sul pavimento e in altre pericolante.

Medicinali vecchi di anni

Sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati oltre 500 medicinali, all’apparenza di buona qualità, poiché erano contenuti in involucri integri, ma in realtà scaduti anche da oltre sette anni. Il principio attivo contenuto nei farmaci, determinante per il buon esito dell’uso, risultava quindi alterato e, in caso di assunzione, avrebbero rappresentato un grave rischio per la salute e per le condizioni psicofisiche degli utilizzatori.