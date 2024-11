Tutti i risultati. Elio Costa sarà il nuovo sindaco di Vibo Valentia. A Lamezia Mascaro in vantaggio, ma costretto al ballottaggio con Sonni. Straordinarie le vittorie di Belcastro a San Giovanni in Fiore e Fuda a Siderno.

A Vibo Valentia ormai certa la vittoria di Elio Costa, il candidato supera oltre il 50%. Antonio Lo Schiavo fermo al 37,37%. A Lamezia Terme Mascaro e Sonni sono vicini, mentre delude Ruberto. A San Giovanni in Fiore torna a trionfare il Pd. A Castrovillari in vantaggio Lo Polito, che sarà costretto al ballottaggio.

Lamezia, Mascaro e Sonni al ballottaggio

San Giovanni in Fiore: Giuseppe Belcastro al momento raggiunge l'89,25%, Antonio Lopez 10,74%.

San Giovanni in Fiore, Pino Belcastro stravince

Castrovillari: in testa Mimmo Lo Polito con il 43,77%. A seguire Giuseppe Santagada 36,63%,Francesco Battaglia 9,37%,Eugenio Salerno 5,35, Laura Capano 4,85%.

Gioiatauro: vantaggio per Giuseppe Pedà con il 35,17%, Aldo Alessio 23,19%, Giuseppe Zappalà 13,82, Renato Bellofiore 13,80%, Rosario Schiavone 13,00%. Si andrà al ballottaggio sia a Castrovillari che a Gioiatauro.

Ballottaggio a Castrovillari e Gioia Tauro

Siderno: Pietro Fuda raggiunge ora l'82,81%. A seguire Pietro Sgarlato 9,10% e Giuseppe Caruso 8,07%.

Pietro Fuda è il nuovo sindaco di Siderno

I sindaci eletti nei singoli comuni:

Limbadi: Giuseppe Morello (51,46%)

Cetraro: Angelo Aita (38,18%)

Gizzeria: Pietro Raso (64,90%)

Girifalco Pietrantonio Cristofaro (46,74%)

Martirano Lombardo Franco Pucci (51,29%)

Acquaro sindaco eletto Barilaro Giuseppe con il 71,38

Amaroni: Ruggiero Luigi (62,60)

Andali: Peta Pietro Antonio (52,85)

Anoia: Demarzo Alessandro (53,34)

Ardore: Grenci Giuseppe Maria (63,76)

Bruzzano: Zeffirio Cuzzola Francesco (93,03)

Campana: Chiarello Francesco (56,06)

Polistena: Tripodi Michele (57,17)

Scilla: Ciccone Pasqualino (47,31)

Soverato: Alecci Ernesto Francesco (64,72)

San Calogero: Nicola Brosio (29,52)

Rocca di Neto (Crotone): Tommaso Blandino (53,65%)

Urne chiuse alle ore 23.00. Sono 60 i comuni calabresi che sono stati chiamati a esprimersi per la scelta del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Vibo Valentia è l'unico capoluogo di provincia mentre Lamezia terme è la città più popolosa. Al voto, tra gli altri, anche centri come Gioia Tauro, Siderno, Villa San Giovanni, San Giovanni in Fiore e Castrovillari. Non si voterà a Platì, comune sciolto per mafia, per mancanza di liste.





Tra i comuni che escono dal commissariamento e che sono andati al voto con una sola lista il comune di Bianco che ha raggiunto il quorum. Salvo soprese, il nuovo sindaco dovrebbe essere per cui il candidato Aldo Canturi.

A San Luca invece il comune sarà nuovamente commissariato: affluenza del 43,09%. Stessa sorte spetta a Spilinga, il quorum non è stato raggiunto. A recarsi alle urne solo il 30,57%.