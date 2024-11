Lo ha dichiarato il vicesindaco Saverio Anghelone, durante la conferenza stampa che si è tenuta, questa mattina, nel Salone dei Lampadari del Comune di Reggio

La reggina resterà al Granillo, parola di giunta comunale. Dopo la notizia pubblicata ieri dal Corriere della Calabria sulle spettanze, oltre 200mila euro, che la società di Lillo Foti deve a Palazzo San Giorgio, è stata la stessa amministrazione a prendere oggi i provvedimenti che ha poi annunciato in conferenza stampa. La concessione ventennale dello stadio resterà in vigore e gli amaranto rimarranno morosi ma la giunta ha dato disposizioni affinchè il dirigente del settore sport rinnovi la licenza d'uso. La vera partita che la reggina sta giocando, infatti, è quella per l'iscrizione al prossimo campionato di legapro, un'iscrizione che sarebbe impossibile senza l'uso di uno stadio ma anche se dalle già martoriate casse di Via delle Industrie dovessero mancare improvvisamente oltre 200mila euro. La soluzione è un accordo tra le parti per una rateizzazione del debito che dovrà iniziarere il prima possibile, anche perché il comune non intende rinunciare a un singolo euro.