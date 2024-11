Lo ha detto il presidente dell'ente nazionale per le strade intervenuto a Reggio Calabria in occasione del roadshow “Congiunzione” al teatro Cilea

«La strada statale 106 è una priorità fondamentale per la Calabria e per il Sud, finalmente c'è un piano finanziato che guarda alla direttrice nel suo complesso, 2 miliardi e 200 milioni di euro, una cifra mai stanziata per la 106». Lo ha detto il presidente dell'Anas, Gianni Vittorio Armani, oggi a Reggio Calabria per il roadshow "Congiunzione" al Teatro Cilea.

«La cifra stanziata - ha aggiunto Armani - permetterà il completamento dell'itinerario che viene dalla Basilicata e dalla Puglia fino al collegamento con la ex Salerno-Reggio Calabria ora autostrada del Mediterraneo e poi una messa in sicurezza diffusa, completa, che guardi alla jonica non come una strada a lunga percorrenza ma come una strada di accessibilità ai posti bellissimi sul mare che caratterizzano la Calabria, con il completamente finalmente di tutte le trasversali che consentono l'agevole collegamento della costa jonica con quella tirrenica».