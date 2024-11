Nella notte tra il 20 e 21 ottobre, limitazioni al traffico lungo un tratto della strada statale 107 "Silana Crotonese", in provincia di Cosenza

Anas comunica che, proseguono i monitoraggi strumentali programmati sul viadotto ‘Cannavino’, al km 42,700 della strada statale 107 "Silana Crotonese".



Per consentire le attività tra le ore 23.00 del 20 ottobre e fino alle ore 5.00 di venerdì 21 ottobre 2016, sarà chiuso il tratto compreso tra il km 41,300 (nel territorio comunale di Rovito) ed il km 43,130 (nel territorio comunale di Celico), in provincia di Cosenza; contestualmente saranno interdette al transito anche la rampa dello svincolo di Celico in direzione di Cosenza e la rampa dello svincolo di Rovito in direzione di Crotone.

I veicoli provenienti da Cosenza e diretti a Celico e a Crotone dovranno prendere l’uscita obbligatoria dalla statale 107 al km 34,200 (svincolo di Cosenza) in direzione Casole Bruzio e Spezzano Piccolo con innesto sulla statale 107 al km 45,450.

I veicoli provenienti da Crotone, dalla statale 107 e quelli locali provenienti da Celico e Spezzano della Sila e diretti a Cosenza dovranno prendere l’uscita obbligatoria dalla statale 107 al km 45,450 con prosieguo in direzione Spezzano Piccolo, Casole Bruzio, Cosenza.