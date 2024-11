Sutera: «La figura della santa patrona, rimanda ai valori fondamentali dell'arma»

Santa messa in cattedrale a Cosenza celebrata dall'Arcivescovo monsignor Francesco Nolè, in occasione della giornata della Virgo Fidelis, santa patrona dell'arma dei carabinieri. Presenti tra gli altri il prefetto Gianfranco Tomao, il sindaco Mario Occhiuto, insieme a Jole Santelli, i procuratori di Cosenza Mario Spagnuolo ed Eugenio Facciolla, insieme ad altre numerose autorità civili e militari del territorio. Per il comandante provinciale dell'arma, Piero Sutera, è la prima festività celebrata nel capoluogo bruzio dopo il suo recente insediamento.

Salvatore Bruno