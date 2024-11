«Il problema è che l'omosessualità è ormai “à la page”. Ma l'omosessualità è un disordine dal punto di vista naturale. Chi non è omosessuale è in qualche modo escluso da tante cose. Non c'è quindi un problema di omofobia. Sono più discriminati gli eterosessuali che gli omosessuali».



Lo ha detto a “La Zanzara”, su Radio 24, Giancarlo Cerrelli, segretario della Lega di Crotone. «I gay? Sono delle persone. Ma io distinguo - ha aggiunto Cerrelli - tra omosessuale e gay. Omosessuale è colui che vive tranquillamente la propria omosessualità, mentre il gay è un agente politico. È colui che vuole imporre alla società delle leggi, un modo di sentire. L'omosessualità, comunque, è un disordine. La norma è che agli uomini piacciano le donne ed a una donna piacciano gli uomini. È un disordine da un punto di vista naturale.



Alla domanda «se suo figlio fosse gay?», Cerrelli ha risposto: «Certamente non sarebbe una gioia. E' ovvio che preferisco avere un figlio eterosessuale».